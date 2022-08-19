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Общество19 августа 2022 5:34

Ростовский автовокзал может расположиться на территории закрытых Аксайских рынков

Также он может занять место старого аэропорта
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Ростовский автовокзал может расположиться на территории закрытых Аксайских рынков.

Ростовский автовокзал может расположиться на территории закрытых Аксайских рынков.

Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

В Ростове выбирают место для переноса городского автовокзала. Об этом в эфире телеканала "Дон24" сообщил глава ростовской администрации Алексей Логвиненко.

Пока определиться с выбором не удалось. Сейчас на примете властей находятся два подходящих для переноса места.

- Это может быть Первомайский район Ростова: Аксайские рынки или старый аэровокзал. Из этих точек удобно выезжать в любом направлении. Каждый день на автовокзал приезжает 500-600 автобусов, - рассказал Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер отметил, что в настоящее время нескольким сотням рейсовых автобусов приходится проезжать через центр города. А это неблагоприятно сказывается загруженности дорог и городской экологии.

Глава администрации рассказал, что задачу по переносу главного автовокзала поставил губернатор Ростовской области Василий Голубев. А городские власти ведут активную работу над этим.

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