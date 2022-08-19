Ростовский автовокзал может расположиться на территории закрытых Аксайских рынков. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

В Ростове выбирают место для переноса городского автовокзала. Об этом в эфире телеканала "Дон24" сообщил глава ростовской администрации Алексей Логвиненко.

Пока определиться с выбором не удалось. Сейчас на примете властей находятся два подходящих для переноса места.

- Это может быть Первомайский район Ростова: Аксайские рынки или старый аэровокзал. Из этих точек удобно выезжать в любом направлении. Каждый день на автовокзал приезжает 500-600 автобусов, - рассказал Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер отметил, что в настоящее время нескольким сотням рейсовых автобусов приходится проезжать через центр города. А это неблагоприятно сказывается загруженности дорог и городской экологии.

Глава администрации рассказал, что задачу по переносу главного автовокзала поставил губернатор Ростовской области Василий Голубев. А городские власти ведут активную работу над этим.

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