Границу Ростовской области за сутки пересекли более 20 тысяч жителей Донбасса

Количество прибывших в регион зарегистрировали на пунктах пропуска
Фото: Николай ХИЖНЯК
В Ростовскую область за сутки въехали еще 20 тысяч человек. Информация об этом утром 19 августа поступила от пограничного управления ФСБ России по региону.
- Свыше 20 тысяч граждан пересекли границу через пункты пропуска со вчерашнего дня, - сообщили в ведомстве.
Напомним, в донской регион ежедневно прибывают десятки тысяч человек, в основном это приезжие из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ростовская область вошла в «красную зону» из-за ситуации с COVID-19
Территория не соответствует требованиям по двум критериям (подробности)