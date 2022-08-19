Границу Ростовской области за сутки пересекли более 20 тысяч жителей Донбасса

Количество прибывших в регион зарегистрировали на пунктах пропуска Фото: Николай ХИЖНЯК

В Ростовскую область за сутки въехали еще 20 тысяч человек. Информация об этом утром 19 августа поступила от пограничного управления ФСБ России по региону.

- Свыше 20 тысяч граждан пересекли границу через пункты пропуска со вчерашнего дня, - сообщили в ведомстве.

Напомним, в донской регион ежедневно прибывают десятки тысяч человек, в основном это приезжие из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Украины.

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