В Ростовской области уничтожили командный пункт условного противника

Задействовали наземную группу и авиацию Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростовской области обнаружили и уничтожили подземный командный пункт условного противника. Об этом рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

Известно, что учения провели на территории полигона Кузьминский. Путь к месту назначения военные проложили с помощью машины разминирования БМР-3МА «Вепрь». Штурмовая группа исследовала местность радаром «Око-2» и передала данные на командный пункт. После этого по наводке наземной группы экипажи боевых вертолетов уничтожили цель специальными снарядами.

Всего в масштабной тренировке приняли участие свыше 200 бойцов ЮВО, было задействовано более 20 единиц вооружения и техники, в том числе БТР-82А и современный мобильный инженерный комплекс разминирования МИКР.

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