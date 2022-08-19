В 2022 году в Ростове 101 школа примет 123 500 детей

Все 14,3 тысячи ростовских первоклассников будут обучаться в первую смену. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове все школы к началу нового учебного года готовы. Уже 1 сентября свои двери для 123 500 детей распахнет 101 школа. Об этом рассказал глава ростовской администрации Алексей Логвиненко.

- Ежегодно численность школьников увеличивается в среднем на 6 тысяч человек, - отметил градоначальник. - В этом году 76 школ будут работать в двухсменном режиме.

Однако все 14,3 тысячи первоклассников будут обучаться в первую смену. Для сравнения, в прошлом году в донской столице в первый класс пошли 14 479 детей.

Глава администрации Ростова пообещал сделать все, чтобы местные школы перешли на односменный режим. Для этого в донской столице возводятся новые объекты образования и ремонтируются существующие. В настоящий момент ведется строительство 5 школ: в микрорайоне ЮФУ на 1 650 мест, две школы в Левенцовке на 1 275 и 1100 мест, в районе Ростовского моря на 1340 мест, в микрорайоне Темерник на 1111 мест.

Также ведется капремонт 7 школ - №№ 10, 44, 45, 49, 70, 84 и 104. Из-за ремонта 4,5 тысяч учеников были переведены по другим школам, а также был обеспечен подвоз детей.

- Таких беспрецедентных темпов строительства у нас не было, - подчеркнул сити-менеджер. - Но команда справляется, и я уверен, что мы сможем сдать в срок все объекты.

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