Героям Донбасса собираются посвятить стелу в Батайске

По эскизу победителя конкурса в парке им. Дружбы народов будет изготовлена и установлена стела «Героев Донбасса». Фото: сайт администрации Батайска.

В городе Батайске объявлен конкурс на создание эскиза стелы «Героев Донбасса», сообщает Управление по архитектуре и градостроительству Батайска.

Предполагается, что новое скульптурное сооружение появится в парке им. Дружбы народов. Стела увековечит героев Батайска, участников специальной военной операции по освобождению Донбасса.

Принять участие в конкурсе смогут физлица и юрлица, творческие коллективы, группы единомышленников, представившие эскиз в соответствии с положением, о конкурсе, который пройдет с 19 августа по 20 сентября 2022 года.

Итоги конкурса будут подведены 21 сентября. Победителя конкурса торжественно объявят на праздновании Дня города. По эскизу победителя конкурса в парке им. Дружбы народов будет изготовлена и установлена стела «Героев Донбасса».

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