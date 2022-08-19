В Ростовской области за сутки выявили 627 человек заболевших коронавирусом

Количество госпитализированных за сутки составило 72 человека, выздоровевших - 582. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Число заболевших коронавирусом в Ростовской области за прошедшие сутки составило 627 человек, сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Количество госпитализированных за сутки составило 72 человека, выздоровевших - 582. А вот смертей от коронавируса зафиксировано не было. Отметим, что накануне, 18 августа, на Дону было зарегистрировано 969 случаев заражения. Сейчас коллективный иммунитет в Ростовской области составляет 14,6% при норме не менее 80%.

Напомним, Ростовская область снова вошла в красную зону из-за ситуации с COVID-19. Донской регион отмечен бордовым цветом на виртуальной карте. В комментариях специалисты отметили, что территория не соответствует критериям по уровню заболеваемости - 30 случаев на 100 тысяч населения - и по уровню коллективного иммунитета. При этом нет нареканий относительно коечного фонда и охвата тестированием.

Стоит сказать. что Роспотребнадзор рекомендовал ввести масочный режим в регионах, где заболеваемость превышает 50 случаев на 100 тысяч населения.

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