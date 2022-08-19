В Ростове больше половины школ работают в две смены

В этом году в школу пойдут 123,5 тыс. учеников. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В День знаний в донской столице 123,5 тысячи учащихся отправятся в школу в новом учебном году. Об этом 18 августа в эфире передачи «Ростов – город на Дону» рассказал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, в городе 121 школа, из которых 76 работают в две смены.

- Была задача строить новые школы, проводить капитальные ремонты и реконструкции других учебных заведений. На данный момент мы работаем с 12 школами и строим пять новых, - рассказал Алексей Логвиненко.

Он также отметил, что на сегодняшний день в Ростове строится одна из самых больших школ на Юге России на 1600 мест. Учебное заведение находится на улице Зорге.

- Две школы строятся в микрорайоне Левенцовкий на 1100 мест. Также возводится долгожданный объест для многих горожан – школа на Ростовском море, где смогут обучаться 1375 ребят. В скором времени начнется строительство нового учебного заведения в микрорайоне Темерник – на 1100 мест, - добавил глава.

Он заверил, что до конца 2022 года в микрорайоне Суворовском начнется строительство еще двух школ. Их наличие значительно облегчит жизнь родителям ЖК.

Кроме возведения новых учебных объектов, в городе активно ведутся и капитальные ремонты школ. На сегодняшний день ремонт проводят сразу в семи учебных заведениях Ростова.

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