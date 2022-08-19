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Общество19 августа 2022 9:53

Ростовская область закупит коммунальную технику в Республике Беларусь

В 2022 году планируется приобрести три самосвала и четыре грузовика
Анастасия ТАЛЫЗИНА
В 2022 году планируется закупить 5 единиц навесного оборудования на тракторы для Кагальницкого района

В 2022 году планируется закупить 5 единиц навесного оборудования на тракторы для Кагальницкого района

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Министерство ЖКК Ростовской области по итогам участия донской делегации в 32-й Международной специализированной выставке «Белагро-2022» доукомплектует регионы необходимой коммунальной техникой, сообщает пресс-служба донского правительства.

В 2022 году приобретено 10 единиц специализированной коммунальной техники для нужд 5 районов Ростовской области: 3 фронтальных погрузчика, автогрейдер, экскаватор-погрузчик, 3 оперативные машины для водопроводов, трактор и универсальная коммунальная машина, из них 3 единицы техники приобретено в Беларуси.

В 2022 году планируется закупить 5 единиц навесного оборудования на тракторы для Кагальницкого района, 4 комбинированные дорожные машины, 3 самосвала КамАЗ, 4 грузовых автомобиля КамАЗ, автокран на шасси КамАЗа и 13 автомобилей УАЗ.

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