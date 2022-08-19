В Ростовской области из-за некошенных сорняков с мая составили 734 протокола

Тем, кто не избавляется от сорняков, грозит штраф Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В Ростовской области с мая 2022 года из-за некошенных сорняков, в том числе амброзии, составили составили 734 административных протокола. Общая сумма штрафов оказалась больше 1 млн рублей, сообщают донские власти.

Больше всего нарушений зафиксировали в городах Гуково, Ростов-на-Дону, Таганрог, а также в Аксайском, Каменском, Мясниковском и Сальском районах.

Жителям Дона напоминают: на заросли травы нужно сначала жаловаться в районную администрацию. Если там не помогают, можно обратиться в Россельхознадзор или областную административную инспекцию.

Тем, кто не избавляется от сорняков, грозит штраф: гражданам придется выплатить от 300 до 3000 рублей, должностным лицам - от 8000 до 30000 рублей, юридическим лицам - от 25000 до 70000 рублей.

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