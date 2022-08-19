Силовики нагрянули с обысками в «Ростовводоканал»

Причины проведения обысков в водоканале названы не были. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону в здании «Ростовводоканала» на улице Максима Горького проводятся обыски. Об этом сообщил собственный источник «КП — Ростов-на-Дону».

В организации подтвердили информацию. В компании рассказали, что правоохранители работают на месте в данный момент. Причины проведения обысков пока не называются.

Напомним, сейчас генеральным директором «Ростовводоканала» является Михаил Поркшеев, назначенный на эту должность 17 ноября 2021 года. К исполнению своих обязанностей специалист приступил с 27 ноября.

Напомним, в конце июля бывшего руководителя организации осудили за мошенничество. Ему назначили наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима.

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