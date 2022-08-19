Треть платежей по кредитным картам «Мир» от ВТБ проходит бесконтактно Фото: Олег ЗОЛОТО

С момента запуска кредитной карты ВТБ на платежной системе «Мир» число операций, совершаемых бесконтактным способом с помощью гаджетов, увеличивается в 1,5 – 2 раза каждый месяц. Сегодня их доля уже превышает 30%. Об этом информирует пресс-служба банка.

Сейчас владельцы «Карты возможностей» могут добавить ее в один клик в платежный сервис Mir Pay и выпустить дополнительную карту в цифровом формате. Дополнительную кредитную карту можно выпустить в приложении банка в цифровом формате и использовать для расчета за товары и услуги с помощью смартфона.

Клиенту останется только назначить пин-код через приложение. И картой сразу можно будет пользоваться для оплаты покупок. Выпуск дополнительной цифровой карты уже доступен в приложении для Android устройств. К осени банк планирует реализовать сервис для приложений на базе iOS и в веб-версии ВТБ Онлайн.

Для бесконтактной оплаты товаров и услуг кредитные карты «Мир» теперь можно добавить в платежный сервис Mir Pay в несколько касаний в мобильном приложении банка. Выбрав карту на экране ВТБ Онлайн, клиент увидит меню «Добавить в Mir Pay». Система предложит установить соответствующее приложение, после чего станет возможно оплачивать покупки смартфоном, для этого достаточно разблокировать телефон и поднести его к терминалу. Сервис доступен владельцам устройств Android, начиная с версии 7.0.

- Многие владельцы банковских карт лишились возможности использовать привычные сервисы бесконтактной оплаты после ухода с российского рынка международных платежных систем, - отмечает член правления банка Святослав Островский. - Мы активно развиваем цифровые сервисы и внедряем новые решения, которые позволяют оперативно вернуть клиентам уже привычные опции.

По словам Святослава Островского, по итогам второго квартала более 30% совершаемых в банке платежей по кредитным картам «Мир» уже происходили бесконтактным способом, и наблюдается тенденция к росту этой доли. Поэтому появление нового функционала, значительно упрощающего процесс добавления в «кошелек», сможет способствовать переходу на «Мир» большего числа пользователей кредитных карт других платежных систем,

Напомним, банк запустил возможность оформления кредитной «Карты возможностей» на базе национальной платежной системы в марте 2022 года. За это время было выдано более 270 тысяч кредитных карт «Мир», при этом четверть из них – цифровые. По итогам первого полугодия портфель кредитных карт банка вырос на 13%, до рекордных 150 миллиардов рублей.

ПАО Банк ВТБ. Генеральная лицензия Банка России №1000.