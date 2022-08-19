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Общество19 августа 2022 11:22

Треть платежей по кредитным картам «Мир» от ВТБ проходит бесконтактно

С марта 2022 года банк выдал более 270 тысяч кредитных карт «Мир»
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Треть платежей по кредитным картам «Мир» от ВТБ проходит бесконтактно

Треть платежей по кредитным картам «Мир» от ВТБ проходит бесконтактно

Фото: Олег ЗОЛОТО

С момента запуска кредитной карты ВТБ на платежной системе «Мир» число операций, совершаемых бесконтактным способом с помощью гаджетов, увеличивается в 1,5 – 2 раза каждый месяц. Сегодня их доля уже превышает 30%. Об этом информирует пресс-служба банка.

Сейчас владельцы «Карты возможностей» могут добавить ее в один клик в платежный сервис Mir Pay и выпустить дополнительную карту в цифровом формате. Дополнительную кредитную карту можно выпустить в приложении банка в цифровом формате и использовать для расчета за товары и услуги с помощью смартфона.

Клиенту останется только назначить пин-код через приложение. И картой сразу можно будет пользоваться для оплаты покупок. Выпуск дополнительной цифровой карты уже доступен в приложении для Android устройств. К осени банк планирует реализовать сервис для приложений на базе iOS и в веб-версии ВТБ Онлайн.

Для бесконтактной оплаты товаров и услуг кредитные карты «Мир» теперь можно добавить в платежный сервис Mir Pay в несколько касаний в мобильном приложении банка. Выбрав карту на экране ВТБ Онлайн, клиент увидит меню «Добавить в Mir Pay». Система предложит установить соответствующее приложение, после чего станет возможно оплачивать покупки смартфоном, для этого достаточно разблокировать телефон и поднести его к терминалу. Сервис доступен владельцам устройств Android, начиная с версии 7.0.

- Многие владельцы банковских карт лишились возможности использовать привычные сервисы бесконтактной оплаты после ухода с российского рынка международных платежных систем, - отмечает член правления банка Святослав Островский. - Мы активно развиваем цифровые сервисы и внедряем новые решения, которые позволяют оперативно вернуть клиентам уже привычные опции.

По словам Святослава Островского, по итогам второго квартала более 30% совершаемых в банке платежей по кредитным картам «Мир» уже происходили бесконтактным способом, и наблюдается тенденция к росту этой доли. Поэтому появление нового функционала, значительно упрощающего процесс добавления в «кошелек», сможет способствовать переходу на «Мир» большего числа пользователей кредитных карт других платежных систем,

Напомним, банк запустил возможность оформления кредитной «Карты возможностей» на базе национальной платежной системы в марте 2022 года. За это время было выдано более 270 тысяч кредитных карт «Мир», при этом четверть из них – цифровые. По итогам первого полугодия портфель кредитных карт банка вырос на 13%, до рекордных 150 миллиардов рублей.

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