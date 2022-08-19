В Ростове-на-Дону огромный тополь раздавил «мерседес» около детсадика «Водолазик»

Тополь повредил крышу автомобиля и забор детского сада. Фото: предоставлено Иваном Штернбергом.

В Ростове в пятницу, 19 августа, около детского садика «Водолазик», на Рабочей площади, 9, упавший тополь расплющил припаркованный рядом «Мерседес». Об этом корреспонденту «КП «Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-служба донского управления МВД.

- В полицию поступило сообщение о том, что 19 августа около 10:00, по адресу Рабочая площадь, 9, упавшим деревом был поврежден автомобиль. Никто из людей не пострадал. Причины происшествия уточняются, - прокомментировали в ведомстве.

До детского сада дерево не достало. Фото: предоставлено Иваном Штернбергом.

На фотографии, которой поделился местный житель, видно, что упавший тополь также повредил забор детского сада. Однако до детской площадки дерево не достало.

На месте проводится ликвидация повреждений и распил дерева. Фото: предоставлено Иваном Штернбергом.

Напомним, 12 августа в Ростове на проспекте Ворошиловском около автобусной остановки Лермонтовской из-за сильного ветра рухнуло дерево. Мощный ствол чудом никого не убил, но занял почти всю пешеходную аллею и зацепил торговый ларек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на Ворошиловском из-за ветра рухнуло огромное дерево

К счастью, ствол не задел прохожих (подробнее)