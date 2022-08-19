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Общество19 августа 2022 11:56

Проект благоустройства из Ростовской области победил на всероссийском конкурсе

Теперь на реализацию инициативы из федеральной казны выделят 80 млн рублей
Ангелина СКИБА
Награды победителям вручил глава Минстроя России Ирек Файзуллин. Фото: сайт правительства РО

Награды победителям вручил глава Минстроя России Ирек Файзуллин. Фото: сайт правительства РО

Проект благоустройства из Ростовской области победил в одной из номинаций на всероссийском конкурсе, посвященном созданию комфортной городской среды. Итоги объявили в Тамбове, сообщает сайт донского правительства.

Лучшим из лучших признан план по развитию набережной Каменска-Шахтинского - преобразовать предложили территорию более 3 га, которая продолжит общественные пространства вдоль проспекта Карла Маркса. На реализацию идеи теперь выделят около 80 млн рублей. С этой поддержкой задачу собираются выполнить в период с 2023 по 2024 годы.

- В голосовании по выбору территории для благоустройства приняли участие порядка 2,5 тысячи жителей. При подготовке плана учли пожелания различных групп населения. Территория включает в себя существующую прогулочную аллею, набережную вдоль реки Северский Донец, а также парк у набережной. Основная идея проекта - сплетение исторического, культурного и средового аспекта в единой концепции, - рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин.

Напомним, конкурс проектов благоустройства организовали для налаживания обратной связи с населением, поэтому в состязании участвуют только те инициативы, которые получают наибольшую поддержку людей.

- Это уже шестой подобный конкурс. С 2018 года всего порядка 2 тысяч проектов из 83 субъектов было заявлено. Отобрано большое количество проектов. В этом году поступило 280 заявок из 75 регионов. Победили 160 проектов. Каждому из них полагается премия от 70 до 95 млн рублей, - добавил вице-премьер Марат Хуснуллин.

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