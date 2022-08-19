Проект благоустройства из Ростовской области победил на всероссийском конкурсе

Награды победителям вручил глава Минстроя России Ирек Файзуллин. Фото: сайт правительства РО

Проект благоустройства из Ростовской области победил в одной из номинаций на всероссийском конкурсе, посвященном созданию комфортной городской среды. Итоги объявили в Тамбове, сообщает сайт донского правительства.

Лучшим из лучших признан план по развитию набережной Каменска-Шахтинского - преобразовать предложили территорию более 3 га, которая продолжит общественные пространства вдоль проспекта Карла Маркса. На реализацию идеи теперь выделят около 80 млн рублей. С этой поддержкой задачу собираются выполнить в период с 2023 по 2024 годы.

- В голосовании по выбору территории для благоустройства приняли участие порядка 2,5 тысячи жителей. При подготовке плана учли пожелания различных групп населения. Территория включает в себя существующую прогулочную аллею, набережную вдоль реки Северский Донец, а также парк у набережной. Основная идея проекта - сплетение исторического, культурного и средового аспекта в единой концепции, - рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин.

Напомним, конкурс проектов благоустройства организовали для налаживания обратной связи с населением, поэтому в состязании участвуют только те инициативы, которые получают наибольшую поддержку людей.

- Это уже шестой подобный конкурс. С 2018 года всего порядка 2 тысяч проектов из 83 субъектов было заявлено. Отобрано большое количество проектов. В этом году поступило 280 заявок из 75 регионов. Победили 160 проектов. Каждому из них полагается премия от 70 до 95 млн рублей, - добавил вице-премьер Марат Хуснуллин.

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