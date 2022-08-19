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Происшествия19 августа 2022 12:37

В Новочеркасске чиновник получил условный срок за махинации с землей

Свою вину на слушаниях мужчина так и не признал
Ангелина СКИБА
Вердикт вынесли в Новочеркасском городском суде

Вердикт вынесли в Новочеркасском городском суде

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новочеркасске чиновник получил 2 года условно за превышение полномочий и махинации с землей. Об этом 19 августа рассказали в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

По данным инстанции, нарушитель, не дождавшись завершения срока аренды, без торгов и аукциона заключил с покупателем договор купли-продажи земельного участка.

Действия мужчины нанесли ущерб городской администрации, и после этого было возбуждено уголовное дело. К слову, свою вину на слушаниях подсудимый так и не признал.

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