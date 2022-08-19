Для аграриев Ростовской области стало доступным выгодное предложение по лизингу Фото: Николай ХИЖНЯК

Сейчас на Дону - самый разгар посевной озимых культур. И в этих условиях отраслевые программы по лизингу становятся возможностью быстро и без лишних затрат обновить и расширить парк спецтехники. Об этом рассказал начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.

- Для нас стратегически важно участвовать в развитии отечественного сельского хозяйства и помогать предприятиям малого и среднего бизнеса наращивать мощности за счет эффективного распределения затрат на основные средства производства, - отметил Вячеслав Михайлов. - Сегодня потребность отрасли в новых машинах оценивается на уровне 110 тысяч единиц, и лизинг может стать эффективным инструментом для их приобретения.

Основным преимуществом решения по лизингу сельхозтехники в ВТБ Лизинг является сниженный аванс. Фиксированный первоначальный взнос теперь составляет 20% независимо от суммы и срока договора. За счет стандартизации процессов время принятия решения сократилось до 1 дня. Максимальная стоимость единицы техники по договору – 20 миллионов рублей. Такое решение позволит участникам отрасли оперативно пополнять и обновлять специализированный парк техники на выгодных условиях.

Сохраняются и другие классические преимущества лизинга, а именно: минимальный пакет документов и оптимальный срок лизинга – до 5 лет, повышенная сумма лимита финансирования – до 100 миллионов рублей. Размер выкупного платежа варьируется от 1 тысячи рублей до 5% от стоимости техники. Что позволяет бизнесу распределять ежемесячную финансовую нагрузку на весь бюджет компании.

Новая программа позволяет приобрести в лизинг на выгодных условиях современную сельхозтехнику – комбайны и тракторы, в том числе самоходные распрыскиватели, с навесным оборудованием – сеялками, косилками и веялками. Предложение распространяется на новую технику всех российских и зарубежных производителей. Воспользоваться им могут компании, ведущие сельскохозяйственную деятельность.

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