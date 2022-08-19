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Общество19 августа 2022 13:11

Для аграриев Ростовской области стало доступным выгодное предложение по лизингу

Как сообщают в ВТБ Лизинг потребность отрасли в новых машинах оценивается на уровне 110 тысяч единиц
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Для аграриев Ростовской области стало доступным выгодное предложение по лизингу

Для аграриев Ростовской области стало доступным выгодное предложение по лизингу

Фото: Николай ХИЖНЯК

Сейчас на Дону - самый разгар посевной озимых культур. И в этих условиях отраслевые программы по лизингу становятся возможностью быстро и без лишних затрат обновить и расширить парк спецтехники. Об этом рассказал начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.

- Для нас стратегически важно участвовать в развитии отечественного сельского хозяйства и помогать предприятиям малого и среднего бизнеса наращивать мощности за счет эффективного распределения затрат на основные средства производства, - отметил Вячеслав Михайлов. - Сегодня потребность отрасли в новых машинах оценивается на уровне 110 тысяч единиц, и лизинг может стать эффективным инструментом для их приобретения.

Основным преимуществом решения по лизингу сельхозтехники в ВТБ Лизинг является сниженный аванс. Фиксированный первоначальный взнос теперь составляет 20% независимо от суммы и срока договора. За счет стандартизации процессов время принятия решения сократилось до 1 дня. Максимальная стоимость единицы техники по договору – 20 миллионов рублей. Такое решение позволит участникам отрасли оперативно пополнять и обновлять специализированный парк техники на выгодных условиях.

Сохраняются и другие классические преимущества лизинга, а именно: минимальный пакет документов и оптимальный срок лизинга – до 5 лет, повышенная сумма лимита финансирования – до 100 миллионов рублей. Размер выкупного платежа варьируется от 1 тысячи рублей до 5% от стоимости техники. Что позволяет бизнесу распределять ежемесячную финансовую нагрузку на весь бюджет компании.

Новая программа позволяет приобрести в лизинг на выгодных условиях современную сельхозтехнику – комбайны и тракторы, в том числе самоходные распрыскиватели, с навесным оборудованием – сеялками, косилками и веялками. Предложение распространяется на новую технику всех российских и зарубежных производителей. Воспользоваться им могут компании, ведущие сельскохозяйственную деятельность.

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