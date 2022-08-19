Василий Голубев принял участие в открытии форума «Армия-2022» в Ростовской области

Губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства РО

Сегодня, 19 августа, в Неклиновском районе Ростовской области стартовал военно-технический форум «Армия-2022». В открытии принял участие губернатор Василий Голубев, сообщает сайт донского правительства.

- Мероприятие вызывает большой интерес, дает возможность увидеть то, что определяет мощь Вооруженных Сил России. Проведение форума у «Самбекских высот» символично: в 1941-1943 годы здесь погибли около 200 тысяч бойцов Советского Союза. Музейный комплекс хранит память о том, как Красная армия защищала донскую землю от страшного и жестокого врага, - сказал Василий Голубев.

Донской глава также отметил, что жители и предприятия региона вносят весомый вклад в обеспечение обороноспособности страны.

Напомним, форум «Армия-2022» продлится в течение трех дней. С 9 до 16 часов на территории парка «Патриот» можно будет увидеть около 80 единиц оружия и более 60 единиц специальной техники. Также организаторы запланировали показательные выступления казаков и силовиков. В воскресенье состоится реконструкция прорыва Миус-фронта.

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