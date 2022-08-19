В Ростове мужчину осудят за требование взятки в 1,2 миллиона рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове осудят 33-летнего местного жителя. Его подозревают в совершении преступления по статье 159 УК РФ "Покушение на мошенничество". Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета.

Следователи выяснили, что 21 января мужчина, будучи в офисе, обманом получил от представителя коммерческой организации взятку в 250 тысяч рублей. За это денежное вознаграждение он обещал поспособствовать тому, чтобы сотрудников фирмы не привлекали к уголовной ответственности и возврату конфискованной продукции. Но делать всего этого он на самом деле не собирался, так как не имел связей в правоохранительных органах.

Но прямо в момент получения денег злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ, а банкноты у него изъяли. В ходе расследования стало известно, что на самом деле обвиняемый требовал на целый миллион больше, чем получил.

- В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа и иных имущественных взысканий, по ходатайству следователя судом на движимое и недвижимое имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму в шесть миллионов рублей, - отмечается в сообщении.

Сейчас дело с обвинительным заключением уже передано в суд.

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