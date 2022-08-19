Жители Ростовской области задолжали ЖКУ больше десяти миллиардов рублей

С 1 июля плата за коммунальные услуги была увеличена. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области жители задолжали ЖКУ больше десяти миллиардов рублей. Об этом сообщает Donnews.ru.

По данным областного министерства ЖКХ, в первом полугодии текущего года объем задолженности граждан оказался на 6,9% ниже, чем в тот же период 2021 года. За отопление задолженность составила 1,06 миллиардов рублей, за водоснабжение и водоотведение — около 1 миллиарда рублей. Отметим, что больше всего долгов пришлось на юридические лица.

Ресурсоснабжающие организации приводят другие цифры. По данным компаний, за водоснабжение задолженность составляет 1,25 млрд рублей, за газ — 759 млн рублей, за электричество — 1,2 млрд рублей. При этом юрлица задолжали 5,5 млрд рублей.

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