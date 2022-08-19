Двое мужчин чудом выжили в аварии на Жуковском Шоссе Волгодонска

Volkswagen Passat получил серьезные повреждения. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Волгодонске в ДТП с участием Volkswagen Passat пострадали двое мужчин - 42-летний водитель и его 36-летний пассажир. Они чудом выжили, но попали в больницу, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Несчастный случай произошел сегодня, 19 августа, на Жуковском Шоссе. Предварительно, владелец машины не придерживался безопасной скорости. Он не справился с управлением, и авто наехало на бордюрный камень, врезалось в дерево, а потом перевернулось.

Транспорт после этих испытаний получил серьезные повреждения - судя по фото, была пробита крыша в районе передних сидений, смяло одну из дверей, вылетели стекла. Сейчас обстоятельства случившегося еще уточняют правоохранители.

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