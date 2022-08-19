Стадион «Ростов Арена» и телебашню окрасят в цвета флага России 22 августа

Цвета триколора можно будет будет увидеть на стадионе "Ростов Арена". Фото: сайт донского правительства.

В День государственного флага Российской Федерации, 22 августа, на башне телецентра в Ростове и стадионе «Ростов Арена» на Левом берегу Дона включат специальную подсветку, рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.

Цвета триколора можно будет будет увидеть на ростовской телебашне в промежуток времени с 20:30 до 23:00, а на стадионе «Ростов Арена» — с 20:30 до 00:00. В понедельник, 22 августа в Ростове запланировано множество праздничных мероприятий.

С полной программой празднования можно познакомиться в материале «КП — Ростов-на-Дону».

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