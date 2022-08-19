Экс-директор ТАНТК имени Бериева получил на 2,5 года колонии в Ростовской области

Приговор вынесли по статье «Мошенничество» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области бывший директор ТАНТК имени Бериева получил 2 года и 6 месяцев колонии общего режима, а также штраф в 500 тысяч рублей. Об этом 19 августа сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Приговор вынесли в Таганрогском городском суде по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Свою вину подсудимый не признал, - уточнили в инстанции.

Как пояснили журналистам, управленца подозревают в двух фактах нарушения закона. Предполагается, что мужчина воспользовался служебным положением и обманным путем с июля 2016 года по апрель 2019 года обогатился на 3 696 059 рублей, а также с 10 по 28 февраля 2019 года, действуя с группой лиц, получил 1 430 480 рублей.

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