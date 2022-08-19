В Ростовской области нашлась женщина, которая уехала из дома на инвалидной коляске

45-летняя жительница Белой Калитвы вернулась домой спустя три дня. Фото: предоставлено родственниками Оксаны Сергеевой.

В Белой Калитве местная жительница Оксана Сергеева, в неизвестном направлении уехавшая из дома 17 августа на электронном инвалидном кресле, вернулась домой спустя три дня. Об этом корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» сообщила ее мама Евгения Кузьминична.

45-летняя женщина отправилась на инвалидном кресле в магазин, чтобы купить своему 10-летнему сыну школьную форму. Но домой вечером жительница Белой Калитвы так не вернулась. Тогда родные стали обрывать ей телефон. Тот молчал. Ничего не оставалось, как обратиться в полицию и написать об исчезновении в социальных сетях.

- Три дня был ужас, - рассказывает Евгения Кузьминична. - А оказалось, что у нее в каком-то очень глухом месте заглохла инвалидная электроколяска. А мы с ума сходили. Пять лет жизни у меня и у своего ребенка отняла. Так нельзя поступать.

Женщине помогли прохожие, которые перевезли ее вместе с коляской в свой гараж, чтобы подзарядить и отремонтировать средство передвижения. Но позвонить своим родным Оксана не могла, поскольку один телефон остался дома на зарядке, а другой был на ремонте. Когда же инвалидное кресло удалось отремонтировать, женщина снова сама приехала домой.

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