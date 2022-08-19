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Общество19 августа 2022 15:41

В Ростове бывший футболист во время матча детских команд ударил судью головой

Сейчас он тренирует детскую команду
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Инцидент произошел во время матча между детскими командам.

Инцидент произошел во время матча между детскими командам.

Фото: Алексей ФОКИН

В Ростове-на-Дону во время матча между детскими командами 2005-2006 годов рождения тренер спортивной школы ударил судью головой. Как уточняет издание «Молот», удар пришелся в лицо.

По предварительным данным, члены контрольно-дисциплинарной комиссии федерации футбола Ростова-на-Дону записали в протоколе, что на тренеру показали красную карточку, а сам матч пришлось завершить досрочно. Наставник был дисквалифицирован до конца календарного 2022 года, а также условно пожизненно, в соответствии со статьей № 57 дисциплинарного регламента.

В управлении МВД по Ростовской области корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» ответили, что по данному факту будет проводиться проверка.

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