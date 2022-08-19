В Ростове бывший футболист во время матча детских команд ударил судью головой

Инцидент произошел во время матча между детскими командам. Фото: Алексей ФОКИН

В Ростове-на-Дону во время матча между детскими командами 2005-2006 годов рождения тренер спортивной школы ударил судью головой. Как уточняет издание «Молот», удар пришелся в лицо.

По предварительным данным, члены контрольно-дисциплинарной комиссии федерации футбола Ростова-на-Дону записали в протоколе, что на тренеру показали красную карточку, а сам матч пришлось завершить досрочно. Наставник был дисквалифицирован до конца календарного 2022 года, а также условно пожизненно, в соответствии со статьей № 57 дисциплинарного регламента.

В управлении МВД по Ростовской области корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» ответили, что по данному факту будет проводиться проверка.

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