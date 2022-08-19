В Ростове впервые пройдет винодельческая ярмарка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове состоится первая винодельческая ярмарка. Она будет проходить 26-28 августа в переулке Газетном - между улицей Красноармейской и улицей Максима Горького. Торговые ряды будут простираться на 80 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Участниками мероприятия станут донские производители вина и сыра, фермеры, торговцы вином, туроператоры, гурманы и просто ценители качественного вина. Места им предоставят бесплатно.

- Ключевые цели такого мероприятия – повышение эногастрономического и туристического потенциала донского региона, продвижение региональной продукции, повышение культуры потребления уникальной донской винодельческой продукции, - рассказал первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

Прийти на ярмарку могут только совершеннолетние ростовчане и гости города 26 и 27 августа с 16 до 23 часов, а также 28 августа с 12 до 18 часов.

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В конце августа в Ростове пройдет первая винная ярмарка.

Попробовать и приобрести продукцию дончане смогут с 26 по 28 августа.