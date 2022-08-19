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Спорт19 августа 2022 16:18

Известный экс-футболист ударил судью головой в лицо во время матча детских команд в Ростове

Легендарный спортсмен, будучи наставником одной из команд, не справился с эмоциями
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Ростовский футболист ударил судью головой в лицо во время матча детских команд.

Ростовский футболист ударил судью головой в лицо во время матча детских команд.

Фото: Александр ГЛУЗ

В Ростове во время матча детских футбольных команд тренер одной из них напал на судью. Об этом сообщает издание "Молот".

На 42-й минуте игры известный экс-футболист, являющийся наставником одного из клубов, не смог сдержать эмоций. Он ударил судью головой в лицо. Из-за ЧП матч пришлось прервать досрочно.

Контрольно-дисциплинарный комитет на прошедшем заседании принял решение, что поведение тренера было однозначно неподобающим. Наставника дисквалифицировали до конца календарного 2022 года, а также условно пожизненно в соответствии со статьей 57 дисциплинарного регламента.

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