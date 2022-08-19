Таганрогская прокуратура обязала администрацию предоставить квартиру женщине-инвалиду. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Таганроге после проверки прокуратуры женщина с инвалидностью смогла получить долгожданное и положенное ей по закону жилье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители выяснили, что жительница приморского города страдает тяжелой формой хронического заболевания и в связи с этим была включена в список внеочередного предоставления жилья по договору соцнайма. Но выдавать ключи от квартиры женщине никто не спешил.

- Прокуратурой в суд направлено исковое заявление об обязании администрации Таганрога устранить выявленные нарушения, - говорится в тексте сообщения.

Суд удовлетворил иск, и женщина смогла получить ключи от долгожданной квартиры.

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