Таганрогская прокуратура обязала администрацию предоставить квартиру женщине-инвалиду.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Таганроге после проверки прокуратуры женщина с инвалидностью смогла получить долгожданное и положенное ей по закону жилье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Правоохранители выяснили, что жительница приморского города страдает тяжелой формой хронического заболевания и в связи с этим была включена в список внеочередного предоставления жилья по договору соцнайма. Но выдавать ключи от квартиры женщине никто не спешил.
- Прокуратурой в суд направлено исковое заявление об обязании администрации Таганрога устранить выявленные нарушения, - говорится в тексте сообщения.
Суд удовлетворил иск, и женщина смогла получить ключи от долгожданной квартиры.
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