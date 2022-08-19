После вмешательства правоохранителей 48 донских многодетных семей смогли облагородить свои земельные участки. Фото: Артем КИЛЬКИН

В городе Зверево прокуратура проверила, соблюдается ли закон при предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям. В ходе проверки были выявлены нарушения. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Правоохранители выяснили, что выделенных 48 семьям земельных участках не были проведены газ, электричество и водоснабжение.

- Из-за бездействия администрации создаются препятствия к реализации многодетными семьями прав на ведение строительства и подключение возводимых жилых домов к инженерно-техническим сетям, получение соответствующих услуг надлежащего качества и объема, необходимых для нормальной жизнедеятельности, - отмечается в сообщении.

После выявления нарушений прокуратура направила в суд иск об обязании администрации принять меры и обеспечить участки всей необходимой инфраструктурой. Он был удовлетворен и сейчас его исполнение контролируется ведомством.

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