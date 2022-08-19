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Общество19 августа 2022 19:13

После вмешательства правоохранителей 48 донских многодетных семей смогли облагородить свои земельные участки

Местная администрация долгое время бездействовала
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
После вмешательства правоохранителей 48 донских многодетных семей смогли облагородить свои земельные участки.

После вмешательства правоохранителей 48 донских многодетных семей смогли облагородить свои земельные участки.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В городе Зверево прокуратура проверила, соблюдается ли закон при предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям. В ходе проверки были выявлены нарушения. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Правоохранители выяснили, что выделенных 48 семьям земельных участках не были проведены газ, электричество и водоснабжение.

- Из-за бездействия администрации создаются препятствия к реализации многодетными семьями прав на ведение строительства и подключение возводимых жилых домов к инженерно-техническим сетям, получение соответствующих услуг надлежащего качества и объема, необходимых для нормальной жизнедеятельности, - отмечается в сообщении.

После выявления нарушений прокуратура направила в суд иск об обязании администрации принять меры и обеспечить участки всей необходимой инфраструктурой. Он был удовлетворен и сейчас его исполнение контролируется ведомством.

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