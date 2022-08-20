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Общество20 августа 2022 8:52

Экономист рассказал, стоит ли ростовчанам бояться повторения дефолта 1998 года

Возможность повторения сценария оценил специалист
Татьяна ТИХОНОВА
Дефолт стал апогеем одного из самых тяжелых экономических кризисов.

Дефолт стал апогеем одного из самых тяжелых экономических кризисов.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Стоит ли бояться дончанам повторения дефолта, объявленного в России в «черный понедельник» - 17 августа 1998 года, рассказал кандидат экономических наук Николай Кульбака в интервью NEWS.ru.

Как объяснил Кульбака, дефолт стал результатом слишком раздутого бюджета и завышенного курса рубля, который жестко держало государство. По его словам, стартом стал азиатский кризис и упавшие цены на ресурсы, а они были основной составляющей российского экспорта.

- В тех условиях государству пришлось объявить дефолт — невозможность выплачивать обязательства по государственным ценным бумагам, но населению досталось хуже, потому что одновременно с дефолтом была проведена девальвация, то есть обесценивание рубля к доллару и евро, - объясняет Николай Кульбака. - Именно девальвация связалась в головах людей с дефолтом, хотя сама по себе девальвация не является при дефолте обязательной.

Экономист считает, что подобная ситуация в стране не повторится, так как Центробанк действует значительно профессиональнее.

- Курс рубля сейчас регулируется гибко, а государственные ценные бумаги выпускаются не в таком количестве, как это было в 98-м, - заметил экономист. - Да и экономика в стране сейчас сильнее и устойчивее.

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