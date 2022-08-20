Экономист рассказал, стоит ли ростовчанам бояться повторения дефолта 1998 года

Дефолт стал апогеем одного из самых тяжелых экономических кризисов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Стоит ли бояться дончанам повторения дефолта, объявленного в России в «черный понедельник» - 17 августа 1998 года, рассказал кандидат экономических наук Николай Кульбака в интервью NEWS.ru.

Как объяснил Кульбака, дефолт стал результатом слишком раздутого бюджета и завышенного курса рубля, который жестко держало государство. По его словам, стартом стал азиатский кризис и упавшие цены на ресурсы, а они были основной составляющей российского экспорта.

- В тех условиях государству пришлось объявить дефолт — невозможность выплачивать обязательства по государственным ценным бумагам, но населению досталось хуже, потому что одновременно с дефолтом была проведена девальвация, то есть обесценивание рубля к доллару и евро, - объясняет Николай Кульбака. - Именно девальвация связалась в головах людей с дефолтом, хотя сама по себе девальвация не является при дефолте обязательной.

Экономист считает, что подобная ситуация в стране не повторится, так как Центробанк действует значительно профессиональнее.

- Курс рубля сейчас регулируется гибко, а государственные ценные бумаги выпускаются не в таком количестве, как это было в 98-м, - заметил экономист. - Да и экономика в стране сейчас сильнее и устойчивее.

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