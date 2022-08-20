Диетолог рассказал ростовчанам, с чем полезнее всего есть шашлык

Какие продукты позволят лучше усвоить мясо, объяснил диетолог. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Продукты, которые позволяют лучше всего усваивать мясо, назвал диетолог. А для ростовчан, любителей и мастеров готовить и есть шашлык из любого мяса, это особенно важно. В беседе с NEWS.ru член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова порекомендовала есть мясо с овощами и листовой зеленью.

- Во-первых, в овощах и зелени содержатся пищевые волокна, стимулирующие пищеварение и выработку желудочного сока, что важно для усвоения белка. И еще мясо — источник биодоступного железа, а для его усвоения необходима аскорбиновая кислота. И как раз аскорбиновая кислота содержится в овощах и листовой зелени. Такое сочетание улучшает усвоение железа из мяса. Классическое сочетание, — объяснила диетолог.

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