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Общество20 августа 2022 9:17

Диетолог рассказал ростовчанам, с чем полезнее всего есть шашлык

Специалист назвал продукты, которые лучше всего помогают усваивать мясо
Татьяна ТИХОНОВА
Какие продукты позволят лучше усвоить мясо, объяснил диетолог.

Какие продукты позволят лучше усвоить мясо, объяснил диетолог.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Продукты, которые позволяют лучше всего усваивать мясо, назвал диетолог. А для ростовчан, любителей и мастеров готовить и есть шашлык из любого мяса, это особенно важно. В беседе с NEWS.ru член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова порекомендовала есть мясо с овощами и листовой зеленью.

- Во-первых, в овощах и зелени содержатся пищевые волокна, стимулирующие пищеварение и выработку желудочного сока, что важно для усвоения белка. И еще мясо — источник биодоступного железа, а для его усвоения необходима аскорбиновая кислота. И как раз аскорбиновая кислота содержится в овощах и листовой зелени. Такое сочетание улучшает усвоение железа из мяса. Классическое сочетание, — объяснила диетолог.

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