Двухлетний ребенок оказался в реанимации после массовой аварии в Константиновске. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области в массовом ДТП пострадал ребенок. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в пятницу, 19 августа, около половины девятого вечера на улице Комарова в городе Константиновске. По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat повернул налево в месте, где это запрещено, и выскочил на встречную полосу. Там он столкнулся с иномаркой Mitsubishi Pajero под управлением 36-летнего шофера. От сильного удара машина отлетела на попутный Hyundai Elantra за рулем которого сидел 30-летний мужчина.

В аварии получил травмы двухлетний мальчик, которые ехал в автомобиле Volkswagen Passat без детского кресла. Малыша госпитализировали прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи и сейчас он находится в реанимации.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отметили в ведомстве.

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Предварительная информация по аварии поступила от УГИБДД.