В Ростовской области чрезвычайная пожароопасность сохраняется в восьми городах и районах. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Донские спасатели вновь предупредили жителей региона о чрезвычайной пожароопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Штормовое предупреждение продлено на 20-21 августа. Еще в восьми городах и районах области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Риск возникновения пожаров существует в северо-западном Чертковском районе, северо-восточном Белокалитвинском, центральных Усть-Донецком и Константиновском районах, а также в Приазовье, а именно в Аксайском и Мясниковском районах. Кроме того, крупные возгорания могут возникнуть и в Ростове-на-Дону.

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17 и 18 августа в Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность.

Из-за этого в регионе объявили штормовое предупреждение.