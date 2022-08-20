За минувшие сутки границу Ростовской области пересекли более 21 тысячи переселенцев. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовскую область продолжают прибывать вынужденные переселенцы из Донецкой и Луганской народных республик. Только за минувшие сутки в донской регион въехали более 21 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управление ФСБ России по Ростовской области.

- Переселенцы осуществляют въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в донском регионе, - говорится в сообщении.

Многие продолжают свой путь по стране поездами. Некоторые же остаются на Дону и отправляются на постой к родственникам или в пункты временного размещения. В ПВР специалисты и волонтеры по необходимости оказывают жителям ДНР и ЛНР психологическую и юридическую помощь.

Кроме того, все прибывшие получают единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей.

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Это суточные данные на утро 19 августа.