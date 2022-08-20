"Три месяца каникул казались мгновением": ростовчанка Виктория Лопырева поностальгировала о школьных годах

Ростовчанка Виктория Лопырева поностальгировала о школьных годах. Фото: телеграм-канал Виктории Лопыревой.

Ростовская модель Виктория Лопырева поделилась со своими подписчиками новым эффектным снимком. Его она опубликовала в своем телеграм-канале.

Девушка предстала на фото в черном наряде, с макияжем смоки айс и лишь с одним тоненьким браслетом на руке. На губах модели был легкий слой неяркого блеска, а ногти накрашены белоснежным лаком. Волосы блондинки были зачесаны назад, что придавало им больший объем. Виктория стояла на балконе, и как она сама написала, наслаждалась дождем. Красотка также вспомнила свои школьные годы и то, как она каждый год прощалась с уходящим летом.

- Ночью с улицы пахло дымом… Здорово, что пошел дождь и стало свежо! Помню свое ощущение в конце лета, перед начало учебного года … Такое, немного щемящее чувство, что что-то хорошее заканчивается… Лето… Даже три месяца каникул казались мгновением! - поделилась своими мыслями Виктория Лопырева.

Модель также отметил, что хоть пока ее сыну еще и рано в школу, но она уже представляет, как поведет его в первый класс.

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