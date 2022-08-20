Жаждущий обогатиться шахтинец похитил дрель-шуруповерт из строительного магазина. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Шахтах мужчина выкрал инструмент из строительного магазина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В местный отдел полиции обратился работник одного из магазинов и сообщил, что у них пропал один из инструментов. Общая сумма похищенного составила семь тысяч рублей. Правоохранители незамедлительно занялись поисками злоумышленника.

После просмотра камер видеонаблюдения стало понятно, что мужчина зашел в магазин, взял с полки дрель-шуруповерт и покинул место преступления, не оплатив товар на кассе. Подозреваемого удалось задержать. Им оказался 33-летний местный житель. Продать похищенное он не успел, полицейские изъяли инструмент и вернули владельцу.

- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - отмечается в сообщении.

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Общая сумма похищенного составила более 200 тысяч рублей.