В Ростовской области планируется массово развивать керлинг

В донском регионе будут активно развивать зимний вид спорта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области власти планируют развивать керлинг — олимпийский командный вид спорта. Строящиеся ледовые катки будут пригодны для игры. Об это сообщает Город N со ссылкой на министра спорта донского региона Самвела Аракеляна.

Как уточняет издание, министр первой задачей поставил регистрацию региональной федерации керлинга. А также сообщил, что в Таганроге будет открыто отделение керлинга в таганрогской спортивной школе олимпийского резерва № 13, и на сайте учреждения уже есть сообщение о наборе детей в секцию.

Кроме того, министр рассказал, что после реконструкции Дворца спорта в Ростове, на объекте также будет дорожка для керлинга.

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