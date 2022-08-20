В Ростовской области планируется массово развивать керлинг

В донском регионе будут активно развивать зимний вид спорта.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростовской области власти планируют развивать керлинг — олимпийский командный вид спорта. Строящиеся ледовые катки будут пригодны для игры. Об это сообщает Город N со ссылкой на министра спорта донского региона Самвела Аракеляна.
Как уточняет издание, министр первой задачей поставил регистрацию региональной федерации керлинга. А также сообщил, что в Таганроге будет открыто отделение керлинга в таганрогской спортивной школе олимпийского резерва № 13, и на сайте учреждения уже есть сообщение о наборе детей в секцию.
Кроме того, министр рассказал, что после реконструкции Дворца спорта в Ростове, на объекте также будет дорожка для керлинга.
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