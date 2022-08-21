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Общество21 августа 2022 8:48

Автомобилисты не смогут ездить по некоторым центральным улицам Ростова до 1 октября

Ограничения будут связаны с проведением ремонтных работ
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Автомобилисты не смогут ездить по некоторым центральным улицам Ростова до 1 октября.

Автомобилисты не смогут ездить по некоторым центральным улицам Ростова до 1 октября.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В донской столице ограничат движение на нескольких центральных улицах. Ограничения будут действовать до 1 октября. Об этом сообщили в городском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Введение ограничений запланировано на 22 августа. Автомобилисты не смогут проехать по переулку Доломановскому на участке от улицы Шаумяна до площади 5-го Донского корпуса. Кроме того, движение будет ограничено на улице Шаумяна на участке от переулка Доломановского до проспекта Буденновского. Ограничения будут связаны с проведением на этих улицах ремонтных работ.

А также ограничения введут на улице Пришкольной. Автомобилисты не смогут проехать на участке от улицы Омской до улицы Нариманова. В этом месте будет проводиться ремонт дорог.

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Ограничения связаны с прокладкой трамвайных путей.