Часть центральных ростовских улиц останется без воды 24 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове жителям нескольких центральных улиц города предстоит остаться без воды. Об этом сообщили в пресс-службе ростовского водоканала.

Отключение запланировано на 24 августа с 8:30 до 22 часов. Так в связи с этим воды не будет на улице Малюгиной, в переулке Нахичеванском, на улице Лермонтовской, в переулке Крепостном, на улице Греческого города Волос, в переулке Университетском.

Причиной для отключения послужит проведение работ по ремонту задвижки диаметром 600 миллиметров, которая располагается на улице Малюгиной, 257.

- Ростовводоканал приносит свои извинения за доставленные неудобства, - отмечается в сообщении.

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