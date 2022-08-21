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Общество21 августа 2022 14:00

Часть центральных ростовских улиц останется без воды 24 августа

Причиной отключения станет проведение ремонтных работ
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Часть центральных ростовских улиц останется без воды 24 августа.

Часть центральных ростовских улиц останется без воды 24 августа.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове жителям нескольких центральных улиц города предстоит остаться без воды. Об этом сообщили в пресс-службе ростовского водоканала.

Отключение запланировано на 24 августа с 8:30 до 22 часов. Так в связи с этим воды не будет на улице Малюгиной, в переулке Нахичеванском, на улице Лермонтовской, в переулке Крепостном, на улице Греческого города Волос, в переулке Университетском.

Причиной для отключения послужит проведение работ по ремонту задвижки диаметром 600 миллиметров, которая располагается на улице Малюгиной, 257.

- Ростовводоканал приносит свои извинения за доставленные неудобства, - отмечается в сообщении.

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Часть жителей Западного в Ростове на четыре дня оставят без горячей воды.

Это сделают из-за технических работ.