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Общество21 августа 2022 16:08

По Ростовской области 22 августа пройдет пылевая буря

Вечером местами ожидается кратковременный дождь с грозой
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
По Ростовской области 22 августа пройдет пылевая буря.

По Ростовской области 22 августа пройдет пылевая буря.

Фото: Алексей ФОКИН

В Ростовской области в предстоящий понедельник ожидаются кратковременные дожди с грозами и пылевая буря. Такой прогноз дали синоптики местного Гидрометцентра.

Так, 22 августа, в регионе будет стоять переменная облачность. Вечером местами может пройти кратковременный дождь с грозой, но в течение дня осадков не ожидается. А днем жители некоторых районов области могут застать пылевую бурю.

- Ветер восточный 8-13 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду, днём по югу и востоку ожидается усиление до 21-23 метров в секунду, - отметили в региональном управлении МЧС.

Ночью столбики термометров опустятся до отметки в +17...+22 градуса. По северу области ожидается понижение до +10...+13 градусов. Днем ожидается потепление до +29…+34 градусов.

Напомним, что в северо-восточных и центральных районах все еще сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

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