В Неклиновском районе откроется центр военно-патриотического воспитания. Фото: Правительство РО

В Ростовской области с 1 сентября начнет работу центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Об этом сообщили в пресс-службе правительства донского региона.

Открыть этот центр планируется в Неклиновском районе на базе школы-интерната с первоначальной летной подготовкой. Работать он будет круглый год. Кроме того, еще шесть центров с дневным пребыванием также начнут работать в учреждениях дополнительного образования в Батайске, Волгодонске, Новочеркасске, Новошахтинске, Таганроге и Шахтах.

В настоящее время школьники обучаются военной службе в рамках предмета ОБЖ, а учащиея десятых классов выезжают на военные сборы.

- Сейчас гражданско-патриотическое воспитание выступает основой консолидации всех слоев общества. Уважение к своей истории, культуре, языку, к народам, которые проживают на единой территории, способность общества объединяться для решения общенациональных задач – это залог успешного развития страны и ее национальной безопасности, - поделился свои мнением заместитель губернатора Ростовской области Андрей Пучков.

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