В Ростовскую область за сутки прибыли более 19 тысяч переселенцев. Фото: Николай ХИЖНЯК

В Ростовскую область продолжают въезжать вынужденные переселенцы. Их регистрацию производят на пунктах пропуска. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

- За истекшие сутки на въезде в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 19 тысяч граждан, - говорится в сообщение.

Многие из вновь прибывших продолжают путь по России поездом и останавливаются в других городах, но часть вынужденных переселенцев принимает решение остаться в Ростовской области. Кто-то отправляется на постой к друзьям и родственникам, а кто-то отправляется в пункты временного размещения. Там как специалисты, так и волонтеры по необходимости оказывают юридическую и психологическую помощь.

Также все вынужденные переселенцы получают единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей.

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Это суточные данные на утро 19 августа.