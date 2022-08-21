Валерий Карпин рассказал историю пострадавшего от FanID болельщика. Фото: ФК "Ростов".

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин объяснил свое негативное отношение Fan ID. В этом ему помогла история, присланная одним из болельщиков, которую наставник желто-синих опубликовал в своем телеграм-канале.

Фанат рассказал, что они вчера пришли на матч большой семьей из пяти человек, но у ребенка не открылся портал Госуслуг, по неизвестной причине не вводился пароль. Половину первого тайма отец с сыном пытались решить проблему в комнатке МФЦ, но у них зависла система.

- И без Fan ID не пустили ребенка, он пошёл домой пешком со стадиона. Расстроился, плакал, но такие правила. Пропустил игру. По этой причине многие, наверное, и не ходят, - процитировал историю болельщика Валерий Карпин.

После этого тренер задал вопрос, который в большинстве своем был адресован тем, кто внедрил систему Fan ID.

- Еще что-то нужно, для понимания... - поинтересовался тренер ФК «Ростов».

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