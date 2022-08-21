Две редкие черепахи переехали в ростовский зоопарк. Фото: Росприроднадзор по Ростовской области.

Две редкие среднеазиатские сухопутные черепахи переехали в ростовский зоопарк. До этого пресмыкающиеся находились в Южном парке птиц «Малинки». В настоящее время животные с успехом прошли карантин и уже совсем скоро их поместят в просторный террариум. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Росприроднадзора.

История появления этих черепах в Ростовской области весьма интересная. В 2019 году оренбургские полицейские задержали двух подозреваемых, которые контрабандой перевозили четыре тысячи редких черепах, которых привезли из Казахстана. Пока шло расследование, животные находились в Оренбургском государственном аграрном университете. Там за ними наблюдали ветеринары. Позже пресмыкающихся передали в Аквариальный комплекс «Аква Лого» и Южный парк птиц «Малинки».

- Из-за высокой чувствительности к температурным перепадам и сквознякам этот вид подвержен простудным заболеваниям. Незаконное изъятие из естественной среды обитания стало для многих черепах фатальным, - рассказали в ведомстве.

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