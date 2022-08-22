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Общество22 августа 2022 4:00

На проект реконструкции дороги на Оганова потратят около 25 миллионов рублей

Средства будут выделены из городского бюджета
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
На проект реконструкции дороги на Оганова потратят около 25 миллионов рублей.

На проект реконструкции дороги на Оганова потратят около 25 миллионов рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове ищут подрядчика, который займется подготовкой проекта для ремонта дороги на Оганова. На эти нужды планируется потратить около 25 миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Все желающие принять в нем участие могут подать заявку до 5 сентября. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется разработкой проектной документации для реконструкции автомобильной дороги по улице Оганова.

Финансирование будет осуществляться из городского бюджета. Все работы необходимо выполнить в течение 555 дней с момента заключения контракта.

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Подготовка проекта для реконструкции константиновского детского сада будет стоить более 6,7 миллиона рублей.

Стоит отметить, что источник финансирования в документации не значился.