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Происшествия22 августа 2022 5:16

Мужчина и женщина получили травмы в столкновении грузовика и легковушки под Ростовом

Полиция устанавливает обстоятельства аварии
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Мужчина и женщина получили травмы в столкновении грузовика и легковушки под Ростовом. Фото: ГИБДД по РО.

Мужчина и женщина получили травмы в столкновении грузовика и легковушки под Ростовом. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области случилась авария с участием грузовика и легковушки. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 21 августа, около девяти часов утра на трассе М-4 "Дон" в Каменском районе. По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком "МАН" под управлением 57-летнего водителя.

В результате аварии пострадали водитель легковушки и его 60-летняя пассажирка. Им оказали помощь медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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