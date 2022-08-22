В Новочеркасске ищут пропавшую 15-летнюю девочку. Фото: "Новочеркасск Найдись".

В Новочеркасске трое суток не могут найти 15-летнюю девочку. Объявление о пропаже подростка в социальных сетях опубликовал ее брат.

15-летняя Анастасия Сергеевна Жидкова три дня назад отправилась в кафе в центре города и домой больше не вернулась. На связь с родными девочка не выходит и они решили обратиться за помощью к местным жителям.

На момент ухода из дома она была одета в черную футболку, синие джинсы и белые кроссовки.

Всех, кто знает что-то о пропавшей девочке, ее брат попросил связываться с ним по телефону +7(961)775-19-90.

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