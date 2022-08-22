Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 августа 2022 5:58

В Новочеркасске ищут пропавшую 15-летнюю девочку

На связь с родными подросток не выходит уже около трех дней
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Новочеркасске ищут пропавшую 15-летнюю девочку. Фото: "Новочеркасск Найдись".

В Новочеркасске ищут пропавшую 15-летнюю девочку. Фото: "Новочеркасск Найдись".

В Новочеркасске трое суток не могут найти 15-летнюю девочку. Объявление о пропаже подростка в социальных сетях опубликовал ее брат.

15-летняя Анастасия Сергеевна Жидкова три дня назад отправилась в кафе в центре города и домой больше не вернулась. На связь с родными девочка не выходит и они решили обратиться за помощью к местным жителям.

На момент ухода из дома она была одета в черную футболку, синие джинсы и белые кроссовки.

Всех, кто знает что-то о пропавшей девочке, ее брат попросил связываться с ним по телефону +7(961)775-19-90.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове разыскивают пропавшего подростка.

Мальчик не ориентируется в пространстве.