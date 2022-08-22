Режим ограничения полетов продлили в аэропорту Ростовской области до 29 августа

Авиакомпаниям рекомендуют использовать альтернативные маршруты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В аэропорту Платов Ростовской области до ночи 29 августа продлили запрет на прием и отправление самолетов. Об этом информирует Федеральное агентство воздушного транспорта.

Связанные с полетами ограничения сейчас также действуют в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Симферополе и в Элисте. Остальные аэропорты страны работают в штатном режиме.

Авиакомпаниям рекомендуют использовать альтернативные маршруты - перевозить пассажиров через Сочи, Волгоград, Минводы, Ставрополь и Москву.

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