Для хорошего удоя коровам в Ростовской области стали включать Баха и Моцарта

В ежедневном репертуаре зерноградской фермы — сочинения Баха, Моцарта и других западноевропейских классиков. Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Зерноградском районе Ростовской области фермеры установили в одном из корпусов коровника 12 звуковых колонок, через которые транслируют для своих буренок классическую музыку. По мнению владельцев фермы, прослушивание приятных звуков положительно влияет на удой. Об этом сообщает телеканал «Дон-ТР».

В ежедневном репертуаре зерноградской фермы — сочинения Баха, Моцарта и других западноевропейских классиков. Такой плейлист донским буренкам пришелся по вкусу — коровы стали больше давать молока.

Помимо колонок с музыкой, есть в коровнике и другие признаки комфорта: автоматическая система охлаждения, удобные доильные аппараты и роботы-подталкиватели кормов.

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