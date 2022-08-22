Валерий Карпин жестко высказался о словах министра спорта Ростовской области

Главный тренер Валерий Карпин. Фото: сайт ФК «Ростов»

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин на послематчевой пресс-конференции жестко высказался о словах донского министра спорта по поводу Fan ID. Видео с комментарием наставника футбольной команды можно найти в сети.

- Лучше всего подходит цитата из фильма: «Когда он говорит, такое чувство, что он бредит». По-другому не скажешь. О чем здесь можно дискутировать, - сказал Валерий Карпин.

Напомним, ранее глава Минспорта региона Самвел Аракелян предположил, что полупустые трибуны на матчах никак не связаны с вводом пропускной системы. По мнению чиновника, посещаемость, скорее всего, зависит от последствий пандемии - за период ограничений люди стали больше предпочитать онлайн-формат и не все стремятся лично приходить на игры.

Цифровые карты болельщиков или Fan ID начали оформлять летом. После этого донские любители футбола объявили бойкот и отказались посещать футбольные встречи. Например, на первую игру сезона - 3 тур РПЛ между «Ростовом» и «Химками» - пришли всего 5,3 тысячи человек.

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