22 августа в Ростове ожидается жара до +33 градусов, усилится ветер

Жара в донской столице продержится до конца недели Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жарко и ветрено будет в Ростове-на-Дону в течение дня 22 августа. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра.

По прогнозу, сегодня столбики термометров поднимутся до +33 градусов. Ветер будет преимущественно восточным, в среднем около 9 м/с. Осадков не ожидается.

К слову, примерно такая же погода продержится в донской столице до конца рабочей недели. В субботу возможен небольшой дождь, в воскресенье снова выглянет солнце.

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