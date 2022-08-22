Для клиентов ВТБ разработан новый сберегательный продукт

ВТБ запускает новый сберегательный продукт - вклад «Ваше преимущество» в рублях для размещения средств на девять месяцев. Предложением смогут воспользоваться клиенты банка сегмента «Привилегия» и Private Banking. Вклад с уровнем доходности до 7,4% годовых предполагает возможность пополнения в первые 30 дней с даты открытия.

Минимальная сумма вклада – 700 тыс. рублей. Ставка зависит от размера депозита и при размещении до 5 млн рублей составляет 7% годовых, свыше 5 млн рублей – 7,4% годовых. Проценты начисляются ежемесячно на счет клиента или капитализируются на вклад по выбору пользователя.

- Несмотря на продолжение политики снижения ключевой ставки со стороны регулятора, многие состоятельные клиенты интересуются среднесрочными депозитными продуктами. Они подходят как консервативным, так и более риск-ориентированным инвесторам, поскольку стабилизируют портфель, принося хорошую доходность. Это дает возможность зафиксировать ставку на весь срок размещения и получить прогнозируемую прибыль, - прокомментировал старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегия» Дмитрий Брейтенбихер.

В первом полугодии 2022 года ВТБ зафиксировал повышенную сберегательную активность населения. Розничные клиенты открыли в банке 1,6 млн новых рублевых депозитов и 2,9 млн накопительных счетов – втрое больше, чем год назад. Всего с начала года клиенты разместили 1,5 трлн рублей новых средств, которые ранее не хранили в ВТБ.

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